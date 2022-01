Afluência até às 16:00 é de 45,66%. A maior desde 2005

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Até às 16:00 deste domingo tinham votado 45,66% dos eleitores inscritos, um valor bem superior aos 38,59% observados à mesma hora nas últimas eleições legislativas, em 2019.Aliás, este é o maior valor de afluência em eleições legislativas às 16:00 desde 2005.Recorde-se ainda que o Governo recomendou que os eleitores que se encontram em confinamento, quer por terem testado positivo à covid-19 quer por estarem em isolamento profilático, apenas exerçam o direito de voto entre as 18 e as 19:00.O boletim da DGS divulgado hoje apontava para que no sábado encontravam-se em confinamento mais de 1,2 milhões de pessoas.