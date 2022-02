BE diz que maiorias absolutas são "de má memória" e "permeáveis ao poder económico"

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu esta terça-feira que as maiorias absolutas são "de má memória" para os portugueses e espera que o novo Governo esteja aberto ao diálogo, como afirma. A líder bloquista adianta que o BE vai continuar a trabalhar para "proteger o país da predação das elites que têm ficado com recursos" do país."As maiorias absolutas são muito permeáveis ao poder económico", disse Catarina Martins, à saída da reunião com o Presidente da República, lembrando que "a última maioria absoluta foi do PS e não deixou boa memória", referindo-se ao primeiro Governo de José Sócrates.Sobre as prioridades políticas do BE para esta nova legislatura, Catarina Martins referiu que o partido irá continuar "a lutar pelo país", "pelo salário, pelas condições de trabalho, por salvar o SNS [Serviço Nacional de Saúde]".Questionada sobre a liderança do BE depois de ter visto a bancada ser reduzida de 19 para cinco deputados nas eleições de domingo, Catarina Martins garantiu estar "confortável" e com intenção de cumprir o mandato, remetendo mais declarações para sábado, dia em que o partido vai reunir-se para discutir os resultados eleitorais."Tenho ouvido alguns caçadores de cabeças, até com alguma curiosidade, dizerem se vão ver livres das "meninas" do Bloco. Lamento desapontar mas o BE não decide a sua direção com base em resultados eleitorais. Quem decide são os militantes e eu cá estarei para cumprir o meu mandato por inteiro", frisou.