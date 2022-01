Costa admite solução com o PAN. Rio lembra que ganhar não significa ser primeiro-ministro

Sem maioria absoluta nas eleições antecipadas do próximo dia 30 de janeiro, o secretário-geral do PS admite uma solução de acordos pontuais na Assembleia da República numa solução que se assemelha ao Governo de António Guterres e aponta para o PAN. "Não me esqueço que o PAN não contribuiu para esta crise", sublinhou.

"Teremos de conversar com partidos na Assembleia da República", afirmou o atual primeiro-ministro, que garante "não ter tabus quanto ao que acontecerá em 30 de janeiro", acrescentando que "o resultado desejável é uma maioria do Partido Socialista." Mas se o PS ganhar, mesmo sem maioria absoluta, assegura que "não vira as costas aos portugueses".





Para o presidente do PSD. António Costa "não tem condições de reeditar a geringonça" porque "não vai dar agora o que antes não deu". Rui Rio apontou ainda que mesmo com uma vitória do PS, poderá haver outro primeiro-ministro que não António Costa. "Provavelmente, Pedro Nuno Santos e teremos o Bloco de Esquerda dentro do Governo."



Aumentar salários. Mínimo e médios



O secretário-geral do PS garante que vai continuar a aumentar os salários, "não só o mínimo como também o médio", afirmou no debate que decorre esta quinta-feira no Capitólio, em Lisboa. António Costa respondia a Rui Rio que apontou para as dificuldades em aumentar o salário mínimo para os 900 euros em 2026. "Temos de continuar a aumentar o salário mínimo", afirmou o líder socialista, mas também os restantes para crescer "20% em quatro anos para a média europeia".



O líder do PSD assegurou que, caso o PSD ganhe, vai continuar a aumentar o salário mínimo, mas não "por decreto" e tendo em conta as condições económicas nos próximos anos, atirando para a concertação social a discussão da atualização salarial.



Mas também para a Função Pública ficou a promessa de aumentar os salários à taxa de inflação, defendendo um Estado mais magro através "da otimização dos recursos" públicos.



Ainda nas questões económicas, Rio tentou colar a governação de Costa a Sócrates e Guterres. “A política económica que segue o PS desde 95 é uma política económica que distribui e que espera que a procura gere oferta”, escreveu, afirmando que o que é preciso fazer “é mudar o modelo”.





“O PSD fala do choque fiscal, mas quando chega ao governo o que faz é um brutal aumento de impostos”, atirou António Costa na resposta, lembrando que as alterações levadas a cabo pelo seu Executivo já permitiram reduzir os encargos das empresas em 3.294 milhões de euros e, do ponto de vista das famílias, aliviar os impostos num valor acima de 7 mil milhões de euros.



O líder do PS lembrou também que, se for primeiro-ministro, avançará de imediato com as mexidas no IRS, algo que o PSD só fará “em 2025 ou 2026”. Rio não se ficou: “António Costa vai reduzir um bocadinho mais depressa do que o PSD, mas podem ter a certeza de que, quanto ao futuro, Portugal, continuará a cair”. “Tenho sempre uma ótica de futuro, não uma ótica das eleições de amanhã”.





A TAP foi outro dos dossiês que aqueceram o debate, com Costa a confirmar o interesse de várias companhias em adquirir 50% do capital da transportadora. "A companhia estará em condições de, assim que possível, podermos alienar 50% do capital e felizmente há companhia interessadas", afirmou.

Já para Rio a empresa "serve de forma absolutamente indecente" o país. E deu um exemplo: um espanhol que voe pela TAP de Madrid para São Francisco paga 190 euros, enquanto um português que saia de Lisboa nesse mesmo voo paga 697 euros. "É gravíssimo. É para isto que os portugueses estão a dar dinheiro".





(Notícia atualizada às 22:06)