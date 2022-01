Das eleições ao novo Orçamento: que caminho tem o país pela frente?

Desde o início do ano, o país está em regime de duodécimos, devido ao chumbo do Orçamento do Estado que precipitou o cenário de eleições antecipadas. Mas, apesar de as eleições estarem agendadas para 30 de janeiro, o país deverá continuar mais uns meses com uma gestão das contas públicas limitada.

