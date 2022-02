Livre quer dialogar à esquerda para pressionar Governo a cedências

O fundador e único deputado eleito do Livre, Rui Tavares, afirmou esta terça-feira que vai dialogar com todas as forças políticas à esquerda para pressionar o Governo a entendimentos. O novo deputado considera que o "erro" da legislativa anterior foi não ter havido "articulação" à esquerda"O Livre não falará só com o PS. Pediremos reuniões ao PCP, BE e PAN, todas as forças do progressismo e da ecologia, porque se encontrarmos as linhas de força conjuntas destes partido é mais difícil que o Governo não tenha de construir caminho com estes partidos", referiu, após ter reunido com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.Rui Tavares defendeu que é a negociação exclusiva com o PS é "um erro que muitas vezes a esquerda tem cometido". "Nós tentaremos multilateralmente que todos os partidos de esquerda colaborem", reiterou.Depois de a proposta de "ecogeringonça" ter sido ultrapassada pelos resultados eleitorais que deram maioria absoluta ao PS, Rui Tavares disse que a estratégia do Livre manter-se-á "sempre a mesma": "ter um lugar construtivo na Assembleia da República", que distinga o partido dos restantes, sobretudo no que toca à defesa dos direitos humanos.Rui Tavares garantiu ainda que, "se o Governo menorizar o Parlamento", o partido irá procurar apoio junto da sociedade civil. Para o fundador do Livre, desta forma será "muito mais difícil" para o Governo chumbar as propostas que forem acolhidas pela maioria dos cidadãos, quando o Livre as levar ao Parlamento."Conseguiremos assim maiorias sociais a favor dessas medidas. Às vezes pode parecer mais demorado, mas esta é uma estratégia de futuro", disse.Questionado sobre quais serão as prioridades do Livre para esta legislatura, Rui Tavares sinalizou que "a renovação dos edifícios em Portugal" será uma das primeiras propostas que apresentará no Parlamento, para garantir que os edifícios são seguros e as famílias não passam frio.