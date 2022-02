PS reitera que irá manter "cultura de diálogo" com partidos e parceiros sociais

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, reiterou esta quarta-feira que o novo Governo socialista irá contribuir para uma "cultura de diálogo" com os partidos, parceiros sociais e sociedade civil. O PS espera que a oposição cumpra "a sua função" e garante que "o clima de solidariedade institucional" se irá manter."Há uma vontade inequívoca do PS para contribuir para uma cultura de diálogo no Parlamento, na concertação social e para construir na sociedade civil um consenso que seja indutor de mudança e futuro", garantiu José Luís Carneiro, à saída da reunião com o Presidente da República, sobre a indigitação do novo primeiro-ministro.O "número dois" do PS referiu que "o clima de solidariedade institucional foi sempre característica" de António Costa enquanto primeiro-ministro e que esse será um elemento a manter quando o novo Governo tomar posse, agora com a desejada "maioria reforçada".José Luís Carneiro adiantou que "ficou claro" que Marcelo Rebelo de Sousa deverá indigitar em breve. "O Presidente da República deve proceder à indigitação da personalidade que reúne melhores condições para ser indigitado primeiro-ministro. E aquele que as reune é António Costa", disse.Defendeu ainda que, nesta nova legislatura, "é importante que as oposições cumpram as suas funções". Recusou, no entanto, dizer se o PS será favorável a um regresso dos debates quinzenas no Parlamento, que terminaram em 2020 por acordo entre o PS e PSD e que eram uma das principais ferramentas de escrutínio do Governo.