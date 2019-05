Costa critica PCP e BE por continuarem na Europa amarrados ao voto de protesto

O secretário-geral do PS afirmou esta quarta-feira que PCP e o Bloco de Esquerda se afastaram do voto de protesto em Portugal, mas não o fizeram na Europa, considerando este tipo de posicionamento inútil para a resolução de problemas.

António Costa falava no encerramento do jantar comício do PS em Setúbal, após uma intervenção do seu ministro das Finanças, Mário Centeno, num discurso em que fez pela primeira nesta campanha europeia referências críticas ao Bloco de Esquerda e ao PCP.