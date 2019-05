Europeias: Catarina Martins apela ao voto dos enganados pela direita e dos mais jovens

A coordenadora do BE, Catarina Martins, apelou esta segunda-feira ao voto de "quem foi enganado pela direita", mas também "dos mais jovens", desafiando-os a irem às urnas para colocarem a "emergência climática na agenda política".

No jantar da campanha europeia que decorreu no Entroncamento, distrito de Santarém - e que não contou com a presença da cabeça de lista do BE, Marisa Matias, que está esta noite num debate televisivo - coube a Catarina Martins o último discurso da noite, que fechou com dois apelos ao voto.