Arruada tensa do CDS no Porto, com palavrões e empurrões à mistura

A arruada do CDS-PP, com Assunção Cristas, no Porto viveu esta quarta-feira momentos de tensão, com protestos de pessoas contra o ex-governo PSD/CDS, empurrões e até uma tentativa de agressão à líder centrista.

A tentativa de agressão aconteceu junto à rua de Santa Catarina por uma mulher que se aproximou de Cristas aos gritos e a empurrou. Foi a terceira pessoa que, durante a arruada, gritou e protestou contra o anterior Governo - a que Cristas pertenceu - e contra as medidas de austeridade. Membros da comitiva do CDS tentaram proteger a presidente, e um deles, Fernando Barbosa, líder da distrital e candidato a deputado do partido pelo círculo do Porto, empurrou a mulher, afastando-a de Assunção Cristas. No final, a mulher afirmou a jornalistas que tinha empurrado Cristas, gritou-lhes "ladrões", com vários palavrões à mistura: "São uns ladrões, não se aproveita nada. Não gosto dela." Até ao final da arruada, entre as 18:00 e as 18:45, hoje animada com bombos, rufos e gaita-de-foles, a presidente do CDS nada disse sobre o incidente.