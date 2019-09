Catarina Martins pede "bancada forte e grande" para evitar "negociações pequeninas"

A coordenadora do BE, Catarina Martins, avisou esta noite que "se alguns gostariam de fazer negociações pequeninas" depois destas eleições legislativas, "é com uma bancada forte e grande" dos bloquistas que "haverá força para fazer a diferença" que Portugal precisa.

Catarina Martins discursou no final de um comício dedicado aos jovens, no Capitólio, em Lisboa, no qual defendeu que o que pode fazer a diferença é a mudança em áreas como a habitação, educação, saúde, justiça, direitos das pessoas com deficiência "é um Bloco de Esquerda maior, uma bancada forte" na Assembleia da República, resultante das eleições legislativas de 06 de outubro.