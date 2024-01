Salvador Malheiro na lista da AD por Aveiro, Coelho Lima, Negrão e Duarte Pacheco de fora

Salvador Malheiro (na foto), ex-vice-presidente do PSD de Rui Rio, vai ser número quatro da AD por Aveiro e o antigo dirigente Carlos Eduardo Reis sétimo por Braga, enquanto André Coelho Lima ficou fora das listas de deputados.Coelho Lima foi vice-presidente do partido e da bancada na direção de Rio, coordenou o processo do PSD de revisão constitucional na atual legislatura e o grupo de trabalho de metadados e foi recentemente designado representante especial para as áreas em conflito pela presidente da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).Dois históricos da Assembleia da República ficaram também de fora das listas hoje divulgadas pelo PSD: Fernando Negrão, que era deputado desde 2002, foi líder parlamentar e candidato do partido a presidente da Assembleia da República, bem como Duarte Pacheco, que era deputado desde 1991.Também o ex-líder parlamentar Paulo Mota Pinto não consta das listas de deputados hoje divulgadas pelo PSD, tal como o antigo secretário-geral de Rui Rio José Silvano.Isabel Meireles, Mónica Quintela e João Montenegro são outros nomes do 'rioísmo' que ficaram fora das listas, ao contrário da antiga vice-presidente Isaura Morais, que será terceira em Santarém, e do antigo secretário-geral adjunto e atual 'vice' da bancada Hugo Carneiro que será décimo no Porto.Outros atuais deputados mais ligados à anterior direção foram colocados em lugares não elegíveis, casos de Paulo Ramalho e Sofia Matos (36.º e 37.º no Porto), ou Lina Lopes (47.ª em Lisboa).No círculo de Faro, encabeçado pelo vice-presidente Miguel Pinto Luz, o líder da distrital do PSD/Algarve Cristóvão Norte irá em segundo.À chegada, o ex-deputado manifestou "todo o apoio" ao cabeça de lista da AD neste círculo eleitoral, referindo que é "uma escolha do presidente do partido".Sem indicar nomes ou estruturas, Cristóvão Norte assumiu que houve quem discordasse dessa escolha no PSD/Algarve e que havia um "documento que estava a ser trabalhado por algumas pessoas", mas frisou que "não foi enviada nenhuma carta ao presidente do partido".O ex-deputado declarou ainda que, embora vindo de fora, "Miguel Pinto Luz, pelas matérias que tem tratado, designadamente o turismo, as infraestruturas, que são matérias em que o Algarve está particularmente carenciado, assenta que nem uma luva nos problemas fundamentais da região".Da direção, integram ainda as listas de deputados o coordenador autárquico Pedro Alves (segundo por Viseu), não integrando as listas as vice-presidentes Margarida Balseiro Lopes, Inês Ramalho, Paulo Rangel e Paulo Cunha, bem como os coordenadores dos movimentos Acreditar, Pedro Reis, ou do Conselho Estratégico Nacional (CEN).