Presidenciais: Marcelo "muito irritado" com autoridades de saúde

"Eu sinto-me muito irritado porque não me dão, por escrito, uma posição sobre se eu podia ir ao debate ou não. E, portanto, eu não tendo uma posição, esperei, esperei, a primeira posição era que eu podia ir, a segunda era que não, verbalmente, estou à espera de uma reunião, e, na dúvida, vim para casa, para fazer [o debate] de casa, não ia fazer de Belém. O debate não é com o Presidente da República, é com o candidato. O mínimo é haver uma resposta por escrito" das autoridades sanitárias, defendeu o chefe de Estado em declarações à RTP à chegada à sua residência, em Cascais, distrito de Lisboa.O recandidato a Belém acrescentou que quando essa resposta chegar, "como é natural", já não tem tempo de ir até ao Pátio da Galé, em Lisboa, para debater presencialmente com os restantes seis candidatos.Por isso, vai "pedir à RTP para fazer videoconferência" a partir da sua residência."Não sei bem como, tenho de improvisar, e depois tenho de ficar cá, não vou outra vez para Belém, tenho de ficar cá nos próximos dias, enquanto entenderem que devo ficar em isolamento", prosseguiu o chefe de Estado.Marcelo considerou "legítima a decisão" de permanecer em casa, já que o "Presidente tem de ser tratado como qualquer cidadão comum", no entanto, "merece é uma resposta que diga se pode ir ou não pode ir" ao debate.O candidato sublinhou que é preciso "apurar o que aconteceu".O Presidente da República fez quatro testes para apurar a presença do SARS-CoV-2 (um antigénio e três PCR). O resultado do primeiro (antigénio) foi negativo, mas, entretanto, Marcelo recebeu um resultado positivo.Contudo, o Presidente - que cancelou toda a agenda prevista para hoje, nomeadamente, a presença física na reunião sobre a situação epidemiológica do país e as audições com os partidos -- recebeu dois resultados negativos durante o dia de hoje.A maior parte dos candidatos, que contactou com Marcelo Rebelo de Sousa durante a última semana nos debates que decorreram nas RTP, SIC e TVI, cancelou as ações de campanha de hoje e optou pelo isolamento profilático.O debate entre os sete candidatos a Belém está agendado para as 21:50 de hoje, no Pátio da Galé, em Lisboa, e vai ser transmitido na RTP1 e na RTP3. Marcelo Rebelo de Sousa é o único que vai participar virtualmente.