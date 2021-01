João Ferreira determinado no combate e na derrota aos "projetos antidemocráticos e em confronto com a Constituição"

João Ferreira, no discurso de derrota, não fugiu aos temas que levou para a campanha, reafirmando que a Constituição tem o que é preciso para enfrentar os problemas do país."Chegamos aqui estamos ainda mais firmes e empenhados na defesa da democracia, mais determinados para combater e derrotar projetos antidemocráticos e em confronto com a Constituição", salientou João Ferreira, assumindo que "amanha cá estaremos para lutar pelos direitos de todos, todos os dias", assumindo que "abriremos um horizonte de esperança neste país".O candidato derrotado, que ainda não sabe em que lugar ficou, diz-se "profundamente convencido que a candidatura trouxe um contributo singular, que irá perdurar para lá dos dias de hoje, o contributo de demonstrar, no atual momento, a centralidade e atualidade da Constituição, a importância do seu amplo acervo de direitos, a importância do projeto de desenvolvimento que ela acolhe e é essencial dar conteúdos aos direitos e defender a democracia".Para João Ferreira, "as soluções e os caminhos para resolver problemas do país e do povo, a exigência do seu cumprimento será uma questão decisiva dos próximos cinco anos, valorizar os imprescindíveis, os trabalhadores, valorizar o SNS e as funções sociais do Estado, promover desenvolvimento em harmonia com ambiente e recursos natrais".Uma palavra ainda para "os muitos que me apoiaram de quadrantes diferentes dos meus, sem ignorar diferenças que se manifestarão", espero que possamos continuar juntos em batalhas fundamentais, que fortaleçam as raízes do regime democrático".João Ferreira fez um agradecimento especial ao PCP e PEV. E uma palavra para aqueles que "desejando votar não o puderam fazer porque não puderam sair das suas casas".