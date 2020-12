Tiago Mayan Gonçalves: “A IL apoiará quem levar a agenda liberal por diante”

O candidato presidencial Mayan Gonçalves diz que não está nos planos da Iniciativa Liberal vir a apoiar um governo com o Chega, mas deixa a porta aberta a colaborações com partidos com uma agenda liberal.

