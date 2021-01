Tiago Mayan: "O extremismo não vencerá e não será opção ao socialismo"

Tiago Mayan Gonçalves consegue um resultado mais elevado que a Iniciativa Liberal teve nas legislativas.Assume no discurso que fez na noite eleitoral que "tomei a decisão certa", para dar a "milhares de portugueses" uma alternativa.Mayan diz mesmo que a sua candidatura valida "uma alternativa liberal, humanista e tolerante", dizendo mesmo "o extremismo não vencerá e não será opção ao socialismo".Para o candidato, "os números sinalizam o crescimento da onda liberal" e "mostram cada vez mais gente um caminho que não passam por opções dos últimos 40 anos, não alinham no discurso de portugueses contra portugueses, o extremismo não vencerá e não será opção aos socialismo que também temos de combater".Tiago Mayan, que consegue uma votação mais expressiva que a IL nas legislativas (que teve 1,29%), diz que abriu uma "janela de esperança aos liberais e portugueses de fazer diferente na política portuguesa", por isso, "valeu muito a pena sair do sofá e vir lutar por aquilo em que acredito".É que, diz, "se não ficar mais nada vale a pena sempre lutarmos livres e com coragem por aquilo que acreditamos. Não aceitem que vos digam não conseguem, não aceites, não és capaz. Nunca".

Assumindo estar disponível para continuar a lutar pelas ideias da IL, assume-se como "membro ativo", e que o continuará a ser. Questionado sobre uma eventual candidatura à Câmara do Porto, não refutou essa possibilidade já que, disse, está "disponível para o partido, sempre presente para combater e lutar por um Portugal mais liberal em qualquer contexto".