Programa de Arrendamento Acessível regista 160 contratos entre mais de 9.000 candidaturas

"Significa que 160 famílias já estão a beneficiar de arrendamento com renda abaixo do valor de mercado", indicou a tutela, adiantando que, em média, são inscritos 3,6 alojamentos por dia e celebrados 1,2 contratos a cada dois dias.





Na plataforma 'online' do programa, disponível no Portal da Habitação, contabilizam-se "perto de 210 mil visitas e cerca de 25 mil utilizadores registados", o que resultou no registo de 9.317 candidaturas de inquilinos e 591 alojamentos de proprietários, ou seja, "quase 600 imóveis abaixo do preço de mercado já disponíveis na plataforma de Arrendamento Acessível".