Apoio para pagar rendas chegou a 769 famílias e com atrasos

Um ano e quatro meses depois de ter sido publicado o diploma que instituiu o "Regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda no mercado habitacional", em resposta à pandemia de covid-19, este apoio disponibilizado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) chegou a apenas 769 famílias, avança o jornal Público. Em alguns dos casos, este apoio, criado para auxiliar quem perdeu rendimentos e tem dificuldade em pagar a renda, chegou com atraso.No total, o IHRU recebeu 3.309 pedidos de apoio ao pagamento de renda habitacional, relativos a 2.553 famílias. Deste universo, o apoio chegou a 769 famílias. O ministério de Pedro Nuno Santos avançou ainda que existem 125 candidaturas mais recentes em processo de avaliação.