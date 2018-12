Câmara de Lisboa lança programa com rendas entre 126 e 401 euros

A Câmara de Lisboa abre hoje nova bolsa ao abrigo do Programa Renda Convencionada, que vai contar com 38 casas com rendas entre os 126 e os 401 euros, disse à agência Lusa fonte do município.

"A Câmara Municipal de Lisboa vai abrir esta quarta-feira, dia 19, mais um concurso para fogos com renda acessível. São 38 casas com valores de arrendamento entre os 126 e os 401 euros, disponibilizadas em diversos pontos da cidade", refere a nota enviada à Lusa.