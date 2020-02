Comércio apanhado de surpresa com eliminação do desconto no IRS das rendas

O incentivo era visto como uma forma de as rendas não subirem tanto, mas uma proposta do PS de alteração ao OE 2020 veio acabar de vez com as esperanças do comércio de ser também abrangido pelos descontos no IRS para arrendamentos mais longos. É um contrassenso, afirma a CCP.