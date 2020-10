Constitucional proíbe fim de rendas antigas por falta de resposta do inquilino

O Tribunal Constitucional considerou inconstitucional que um contrato antigo possa terminar só porque o inquilino, sem saber das consequências do seu ato, não respondeu dentro do prazo ao aviso do senhorio.

