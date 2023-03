Consulta Pública do pacote Mais Habitação prolongada até 24 de março

A pedido dos municípios, o Governo decidiu alargar o período de consulta pública do grosso do pacote de medidas para a habitação, que deveria terminar na próxima segunda-feira, 13. Esse prazo mantém-se apenas no que respeita às medidas de apoio ao crédito habitação e às rendas.

Consulta Pública do pacote Mais Habitação prolongada até 24 de março









