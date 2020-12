Contratos de arrendamento vão ficar blindados até 30 de junho

A denuncia de contratos de arrendamento vai continuar suspensa até ao final do primeiro semestre do próximo ano, de acordo com uma proposta de lei aprovada pelo Governo esta quinta-feira. Diploma tem ainda de passar pelo Parlamento.

Contratos de arrendamento vão ficar blindados até 30 de junho









