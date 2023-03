Depois do travão da pandemia, despejos aumentam em 2022

Leia Também Despejos ainda estão em linha com números do pré-pandemia

Os despejos estão a voltar aumentar. No ano passado, o número de despejos concluídos ficou muito próximo daquilo que se verificava em 2019 e, em algumas cidades, com Lisboa à cabeça, chegou mesmo a ultrapassar os níveis pré-pandemia. Isto depois do depois do travão imposto durante a pandemia e tal como já vinha sendo esperado por associações e grupos de ativistas que representam os inquilinos.A notícia é avançada pelo jornal Público nesta sexta-feira, 3 de março. Segundo dados fornecidos ao jornal pelo Ministério da Justiça, em 2022 deram entrada no Balcão Nacional de Arrendamento (BNA) 2.329 pedidos de procedimento especial de despejo. É um aumento de 24% em relação ao ano anterior, ficando, ainda assim, abaixo dos 3.229 pedidos que tinham dado entrada em 2019, antes da pandemia.O distrito de Lisboa concentra a maioria destes pedidos de despejo (quase metade), um aumento superior a 27% em relação ao ano anterior, mas abaixo de 2019. Seguem-se os distritos de Setúbal e do Porto.Se o número de procedimentos iniciados em 2022 está ainda muito aquém do pré-pandemia, o mesmo não acontece com os despejos que, efetivamente, se concretizaram. No ano passado, foram emitidos 1.170 títulos de desocupação (um número que incluirá, também, procedimentos iniciados em anos anteriores e que não haviam ficado concluídos), um aumento de 33,5% em relação a 2021 e um valor que fica muito próximo dos 1.244 títulos de desocupação emitidos em 2019.