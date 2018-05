Deputados aprovam regime transitório para despejos

Até que sejam aprovadas e entrem em vigor as alterações à lei das rendas que estão em discussão no Parlamento ficam impossibilitados os despejos e não renovações de contratos para inquilinos com mais de 65 anos ou deficientes que estejam nas casas há mais de 15 anos.

O PS, o PCP e o Bloco de Esquerda aprovaram esta quarta-feira a proposta do PS que prevê a criação de um regime extraordinário e transitório de protecção de pessoas idosas ou com deficiência que sejam arrendatários e residam no mesmo local há mais de 15 anos.

O regime deverá vigorar até que sejam aprovadas no Parlamento as alterações ao regime do arrendamento que estão em discussão e que foram apresentadas pelo Governo e também por vários partidos.