Governo adia para 2023 subida do valor das rendas máximas do Porta 65

A atualização do valor das rendas máximas no programa de apoio ao arrendamento Porta 65, prevista no Orçamento do Estado para 2022, só vai ter efeitos no próximo ano. O aumento do valor limite da renda mensal a ser considerada neste programa vai permitir o acesso a mais candidatos.



A decisão foi confirmada ao Público pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, que depois de ser questionado, esclarece que o governo pretende fazer uso da autorização legislativa prevista no Orçamento do Estado para 2022 "até ao final do ano", mas frisa que "durante o ano de 2022, continuam a considerar-se as rendas legalmente estabelecidas".



Desta forma, os concursos ao Porta 65 que ainda vão decorrer este ano - um deles arranca esta terça-feira - vão decorrer tendo em conta os atuais valores. Com as regras atuais, quase metade das candidaturas a este programa acabam rejeitadas, escreve o Público.

O Porta 65 foi criado em 2007 e é um programa de apoio ao arrendamento para jovens até aos 35 anos, que recebem uma percentagem do valor mensal da renda. Os valores de renda máxima, admitidos para este programa, foram fixados em 2010 e são atualizados anualmente, de acordo com o coeficiente fixado todos os anos para a atualização das rendas habitacionais.