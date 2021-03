Governo aprova novo balcão do inquilino

Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento (SIMA), destinado a garantir os direitos dos inquilinos em situações especificamente previstas, como pedidos relacionados com situações de assédio no arrendamento ou que envolvam o reembolso de compensação por gastos com obras que tenham tido de realizar em substituição dos proprietários dos imóveis.









Deverá funcionar junto da Direção-Geral da Administração da Justiça. Foi igualmente aprovada esta quinta-feira a criação da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, prevista para dar respostas a crises inesperadas de habitação. Em entrevista recente ao Negócios, a secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, explicou que esta bolsa tem uma dotação de 186 milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência e vai juntar à oferta existente nesta área 2.200 novas soluções de alojamento. A ideia é "integrar respostas por parte do IHRU, da CIG [Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género], municípios e Segurança Social" e em causa estão habitações "para as necessidades de emergência", como catástrofes naturais, despejos com que não se contava, pessoas e situação de sem-abrigo ou fluxos migratórios, entre outros, explicou a governante. "No fundo, criar uma base estruturada e reforçar a resposta já existente no terreno, que é muito escassa".



O Governo aprovou em Conselho de Ministros a criação doEste mecanismo está previsto na lei desde fevereiro de 2019, mas só agora foi regulamentado.