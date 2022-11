Governo avalia travão de 2% também para os novos contratos de arrendamento

O Governo vai avaliar a possibilidade de o travão de 2% aos aumentos de rendas em 2023 vir a aplicar-se também aos contratos de arrendamentos novos, admitiu o ministro das Infraestruturas e Habitação no Parlamento está segunda-feira.

Pedro Nuno Santos falava aos deputados numa audição no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2023 e respondia a uma questão colocada pela deputada Paula Santos, do PCP.

"Nós vamos avaliar a extensão da travagem aos novos contratos com base no preço dos contratos anteriores. Vamos fazer essa avaliação porque é uma questão que nos preocupa", afirmou o ministro.

Em causa está a circunstância de associações de inquilinos alertarem para o facto de haver senhorios que, perante contratos de arrendamento que estão a chegar ao fim, optam por não os renovar, preferindo fazer novos contratos. Os contratos de arrendamento firmadod ao longo de 2023 estão, de acordo com a lei, fora do travão de 2% imposto pelo Governo para suster aumentos elevados de renda em consequência da subida da inflação.

O Expresso escreveu, na sua última edição, que o travão às rendas está a gerar uma vaga de despejos, mas Pedro Nuno Santos recusa, porém, que existam consequências laterais à medida do Governo. "A não renovação e aumentos de preços em novos contratos, [preços] muito altos não tem nada a ver com a travagem de 2% nos contratos em vigor. Misturou-se tudo", afirmou. "Parece que foi a introdução de uma travagem às rendas nos contratos em vigor que leva que não haja renovação nos contratos que terminam. São coisas separadas e diferentes", sublinhou.