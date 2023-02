Governo “não apresenta uma ideia que baixe os preços” da habitação, diz Mortágua

O Bloco de Esquerda (BE) tece duras críticas ao Governo nas políticas de habitação com Mariana Mortágua a considerar que "não consegue apresentar uma ideia que baixe os preços" das casas.



Em entrevista ao Eco, a deputada sublinha que construir habitação pública é uma ajuda, mas não vai resolver o problema do acesso, defendendo a imposição de um tecto máximo às rendas e a obrigatoriedade de os proprietários colocarem no mercado de arrendamento os imóveis que estão desabitados, para combater a atual crise no setor.



Outras das medidas pensadas pelo Governo e pelas autarquias que Mariana Mortágua vê como falhadas são os programas de renda acessível. Para combater a especulação dos preços o partido tem como bandeiras o fim do programa de vistos "gold", travando o investimento estrangeiro, e reduzir o alojamento local.



Sobre a proposta apresentada pelo partido na semana passada para impedir a compra de casas no país por estrangeiros, Mariana Mortágua aproveita para sublinhar que a intenção do BE é aplicar a medida a "pessoas não individuais, mas também para pessoas coletivas" para "travar grandes fundos de investimento internacionais de entrarem por aí".