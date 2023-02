O Governo está a preparar um novo apoio ao arrendamento para quem perde rendimento por situação de divórcio, rendimento ou doença, segundo o Expresso.





A medida está a ser preparada para o Conselho de Ministros sobre habitação marcado para a próxima quinta-feira, dia 16, onde o Governo deverá confirmar a intenção de acabar com os vistos gold.





De acordo com o semanário, não há ainda nada decidido no caso dos empréstimos à habitação. O Governo estará ainda a avaliar as conclusões de um estudo do Banco de Portugal.





Diz o jornal que os socialistas consideram que a medida aprovada para renegociação do crédito à habitação, a partir de uma taxa de esforço de 36%, está a ter pouco impacto.