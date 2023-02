Governo vai apoiar até 200 euros mensais para famílias com taxa de esforço superior a 35%

O Governo vai atribuir um subsídio máximo de 200 euros a famílias que gastem mais de 35% do seu ordenado com o pagamento de renda, embora com limites na sua atribuição, anunciou nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, o primeiro-ministro, António Costa.



"Aquilo que propomos fazer quanto a contratos já em vigor é atribuir um apoio aos agregados familiares que tenham rendimentos até ao sexto escalão do IRS inclusivé, que tenham uma taxa de esforço superior a 35% e que tenham renda nos limites máximos na tabela fixada pelo IHRU para o concelho, haverá um subsídio máximo de 200 euros mensais por agregado familiar por agregado familiar de forma a apoiar o custo das rendas", anunciou o chefe de Governo.



António Costa falava aos jornalistas depois do 'briefing' do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que discutiu e aprovou um pacote com várias medidas que visam resolver o problema de habitação que existe em Portugal.



Ou seja, poderá beneficiar deste apoio uma família com rendimentos até cerca de 2.700 euros por mês (o limiar do rendimento bruto superior do 6.º escalão é de 38.632 euros) que pague mais de 945 euros por mês com renda. Isto desde que a renda esteja nos limites máximos da tabela fixada pelo IHRU, que, para Lisboa, por exemplo, define entre 600 euros para um T1 e um 1.700 euros para um T5 em Lisboa, por exemplo.



(Notícia em atualização)