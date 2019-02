Habitação vitalícia. O que é e como vai funcionar?

Trata-se de um direito sobre bens móveis ou imóveis ou realidades previstas na lei que confere a quem tem poderes sobre esses mesmos bens ou realidades. E esses poderes são absolutos, ou seja, são oponíveis pelo seu titular a todas as outras pessoas. O Código Civil contem um elenco de direitos reais onde constam, entre outros, o direito de propriedade, o direito de superfície, o usufruto ou o direito de uso e habitação. O arrendamento, por exemplo, é um direito pessoal de gozo, que, entende a generalidade da doutrina e da jurisprudência, não pode ser adquirido por usucapião.

Trata-se de um novo direito real, criado pelo Governo, que determina a possibilidade de uma pessoa ou uma família residir durante toda a sua vida num determinado imóvel, desde que reunidos determinados requisitos e mediante um pagamento previamente fixado pelas partes. Deverá implicar a realização de uma escritura ou outro documento cuja forma faça fé pública da existência do contrato firmado entre as partes. Apesar de, tal como no arrendamento, o morador não adquirir a propriedade do imóvel, mas apenas a sua posse, este será um direito real, com características próprias, não se lhe aplicando as regras do arrendamento urbano. O proprietário do imóvel e o futuro morador (pode ser mais do que um, por exemplo, tratando-se de um casal) chegam a acordo sobre um primeiro pagamento inicial, que funcionará como caução e que deverá variar entre 10% e 20% do valor do imóvel. A isso somar-se-á depois uma prestação mensal, também de valor decidido pelas partes, que poderá ser depois atualizada anualmente de acordo com o índice publicado pelo Instituto Nacional de Estatística para o arrendamento. O morador adquire assim o direito de, querendo, permanecer no imóvel enquanto for vivo. Será determinado de acordo com as estatísticas dos preços de habitação a nível local efetuadas pelo Instituto Nacional de Estatísticas, que tem em conta o valor da mediana por metro quadrado. Não enquanto um dos titulares for vivo. Se for um casal, o contrato mantêm-se até ao falecimento de ambos. Só nessa altura o imóvel regressa à posse do proprietário. O direito de habitação duradoura não se transmite por morte aos herdeiros que não sejam também eles titulares do contrato inicial. Servindo de garantia ao proprietário, este pode usá-la como bem entender, investindo e rentabilizando o dinheiro. No entanto deve estar ciente de que, se o morador pretender sair da casa, pondo fim ao contrato, a caução tem de ser devolvida nos seguintes termos: nos primeiros dez anos do contrato, devolução integral; daí para a frente, por cada ano que passa o proprietário fica com 5% do valor da caução. Contas feitas, ao fim de 30 anos o morador perde totalmente o direito à caução. E se o morador entretanto morrer e tiver herdeiros, estes herdam o que restar da caução inicial. Caso os moradores deixem de pagar a prestação mensal, como acordado no contrato, considera-se que este entra em incumprimento quando o valor total da dívida ultrapassa 7% do valor da caução e o morador não paga a dívida. Nesse caso o proprietário deverá acionar os procedimentos legais para execução da dívida. O morador tem o dever de conservação ao longo de toda a sua permanência no imóvel. Isso significa que serão de sua responsabilidade obras de manutenção e de conservação que sejam necessárias. Tratando-se de um imóvel em propriedade horizontal, a responsabilidade pelo condomínio continuará a ser do proprietário. O mesmo acontecerá com obras que tenham de ser levadas a cabo em zonas comuns do edifício. O IMI ficará a cargo do morador, que fica, para efeitos fiscais, equiparado ao proprietário. Fica por enquanto por se saber se o valor patrimonial tributário do imóvel continuará a contar na esfera do proprietário para efeitos de AIMI. Ou se somará ao de propriedades detidas pelo morador. Se necessitar de se financiar para pagar ao proprietário o valor inicial da caução, o morador pode fazê-lo junto da banca e hipotecar o seu direito real de habitação duradoura. Se por ventura deixar de pagar ao banco, este poderá executar a hipoteca e o direito real passa para a sua esfera jurídica, podendo depois ser transacionado e alienado a terceiros.