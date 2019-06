Os antigos seminários e outros imóveis da Igreja podem passar a ser residências universitárias. O Ministério da Ciência e Ensino Superior está a contactar as dioceses para saber se podem disponibilizar camas, que seriam alugadas pelos estudantes por preços que vão dos 130, no interior, aos 250 euros de renda, em grandes centros urbanos.O Governo já contactou com os bispos do Porto, Lamego e Aveiro e na sexta-feira, o secretário de Estado do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, vai encontrar-se com o bispo de Leiria-Fátima. De acordo com o Jornal de Notícias, o ideal para o Governo é que as camas estejam disponíveis "logo no início do próximo ano lectivo".Os contratos seriam celebrados entre as instituições de ensino superior e as dioceses.