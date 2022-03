IHRU vai atribuir 54 casas em renda acessível e apoiada. Candidaturas já abriram

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) anunciou esta quarta-feira que vai atribuir, por sorteio, 54 habitações em várias regiões do país. Os fogos destinam-se a contratos de arrendamento apoiado e de arrendamento acessível para habitação permanente das famílias a que sejam atribuídos.

Os imóveis, com tipologias que vão do T1 ao T5, estão distribuídos por várias zonas do país, como Coimbra, Guimarães, Vila Nova de Gaia, Loulé, Área Metropolitana de Lisboa, Penafiel e Gondomar.

Leia Também Construção para renda acessível passa a ter IVA a 6%

As famílias que desejem candidatar-se a estas habitações deverão fazê-lo a partir de hoje e até ao próximo dia 19 de abril no Portal da Habitação. No caso dos imóveis destinados a renda acessível - pelo menos 20% abaixo das rendas normais de mercado praticadas na mesma zona geográfica - a atribuição será feita por sorteio entre as famílias que se candidatem.

Já as casas em regime de renda apoiada, serão sorteadas de entre as pessoas e agregados familiares com pedidos de habitação que já estejam inscritos na plataforma eletrónica do arrendamento apoiado.