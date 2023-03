IL propõe que privados comprem devolutos do Estado e coloquem na renda acessível, mas só por cinco anos

Durante esse período, os imóveis entrariam no mercado com renda acessível. No final dos cinco anos, o proprietário poderia vender, arrendar ou colocar no alojamento local.

IL: Devolutos do Estado reabilitados por privados por cinco anos na renda acessível









