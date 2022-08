Inflação aponta para subida de 5% nas rendas em 2023

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Os proprietários que tenham imóveis arrendados vão poder, a partir de janeiro do próximo ano, avançar com aumentos de rendas muito próximos dos 5%, de acordo com a tendência dos valores da inflação divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).De acordo com a lei, o coeficiente de atualização anual de renda dos diversos tipos de arrendamento é o que resulta da totalidade ...