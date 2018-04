Inquilinos contra “reduções de impostos para rendas especulativas”

A proposta do Governo, de baixar os impostos para as rendas relativas a contratos de longa duração independentemente do valor da renda não agrada à Associação de Inquilinos Lisbonenses, que temem que seja uma forma de premiar rendas especulativas.

O pacote legislativo apresentado esta segunda-feira, 23 de Abril, pelo Governo é no geral visto com bons olhos pelos inquilinos que, no entanto, preferem "esperar para ver de que forma as leis serão depois aplicadas", disse ao Negócios Romão Lavadinho, presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses.

Há, no entanto, um ponto de discórdia inicial e que tem a ver com as reduções de impostos que o Executivo pretende criar para contratos de longa duração. Se não forem tidos em conta os valores das rendas praticadas, então "estarão a premiar-se rendas especulativas e com isso não podemos estar de acordo", assinala Romão Lavadinho.