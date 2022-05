Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo para se viver

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Lisboa surge como uma das cidades onde é mais caro viver, tendo em conta os rendimentos versus os preços da habitação e o custo de vida, num estudo da seguradora inglesa CIA Landlord, com base em dados oficiais para os indicadores.O estudo comparou 56 cidades com base no rendimento médio disponível, resultado da subtração do custo de vida e do valor de um T3 ao valor de um salário médio em cada metrópole....