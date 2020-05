Lisboa tem 15 milhões para arrendar mil casas ao Alojamento Local

A Câmara de Lisboa lança esta semana o programa Renda Segura, com o qual pretende arrendar casas no mercado, a privados, para depois as subarrendar a rendas acessíveis. O alvo principal é o alojamento local, que agora tem as casas vazias por causa da pandemia.