Lojas dos shoppings vão ter corte na renda em 2021

Uma proposta do PSD, de alteração ao Orçamento do Estado, determinou que, no primeiro trimestre de 2021, as lojas em centros comerciais terão direito a uma redução da renda proporcional à redução na faturação. PS votou contra.

Lojas dos shoppings vão ter corte na renda em 2021









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.