Mapa: Como está a Europa a lidar com o aumento das rendas das casas

Com as rendas a aumentar um pouco por toda a Europa e a oferta muito abaixo da procura, o Negócios, com a colaboração dos especialistas da CMS, sociedade internacional de advogados, foi ver o que prevê a lei nos vários países da Europa e que alterações estão a ser levadas a cabo para disciplinar e estimular os mercados.