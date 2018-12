Mapa: Quanto pesa o alojamento local nas freguesias do Porto

Numa altura em que a Câmara do Porto está a elaborar um estudo sobre o alojamento local na cidade, o Negócios antecipa-lhes alguns indicadores fundamentais para perceber o impacto deste fenómeno nas várias freguesias.

O alojamento local ganhou grande presença nos centros históricos das duas grandes cidades do país. Em Lisboa, há freguesias onde quatro em cada dez casas estão destinadas ao arrendamento a turistas. E no Porto, o que se passa?

O Negócios fez o levantamento e concluiu que na cidade invicta 5% das casas existentes estão afectas ao alojamento local. Este número é uma média e os dados mostram uma grande diversidade. Cerca de 70% das unidades de alojamento local situam-se na união das freguesias de Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau e Vitória.

É nesta freguesia que se encontra o centro histórico que, compreensivelmente, é a zona mais procurada pelos turistas. Aí, 17% das casas estão destinadas ao alojamento local. Em termos populacionais, e partindo do princípio simplificador de que os alojamentos se encontram lotados, dormem nesta freguesia entre 56 e 65 turistas por cada 100 residentes (ver as notas metodológicas no mapa em cima).

A segunda freguesia com mais alojamento local é o Bonfim, onde 6% das casas estão destinadas ao arrendamento de curta duração. Nas restantes freguesias do Porto, o alojamento local é residual.





