Oferta de casas para arrendar no Idealista tomba 40% em 2022

O número de casas disponíveis para arrendar em Portugal no portal Idealista tombou 40% no último trimestre do ano passado face ao número de imóveis que estavam disponíveis no mesmo período do ano anterior, segundo um comunicado enviado pelo "marketplace".





"A oferta de habitação para arrendar em Portugal desceu em 14 capitais de distrito no último ano", refere o Idealista.





Braga comanda a lista do portal, com uma quebra de 59%, seguida de Lisboa (-55%) e Porto (-52%).





Viseu, Aveiro e Coimbra viram a oferta cair 49%, seguidas de Castelo Branco (-31%), Setúbal (-28%), Leiria (-25%) e Viana do Castelo (-22%).





Do lado das quebras menos expressivas, figura o Funchal (-1%), Vila Real (-9%), Faro (-11%) e Santarém (-13%).





Por outro lado, Beja, foi a cidade onde mais cresceu a oferta (29%), seguida por Bragança (27%), Évora (24%), Ponta Delgada (19%) e Guarda (8%).





Numa análise por distritos e ilhas, o ranking da descida da oferta durante o último ano é liderado por Lisboa (-50%), Braga (-47%) e Porto (-47%).





Os distritos onde a oferta de habitações para arrendar menos desceu foram Faro (-3%) e Vila Real (1%).





Os únicos distritos e ilhas, onde o "stock" de casas para arrendar aumentou foram Guarda (33%), Bragança (27%), Évora (17%), ilha de São Miguel (10%), ilha da Madeira (6%) e Santarém (5%).