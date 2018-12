Parlamento aprovou benefícios fiscais para o arrendamento

Os deputados do grupo de trabalho da habitação aprovaram isenções de IRS para as rendas acessíveis e redução de taxas para proprietários que aceitem contratos de duração superior a dois anos.

Os proprietários que aceitem colocar os seus imóveis no futuro mercado de arrendamento acessível vão beneficiar de isenção de IRS e redução no IMI até pelo menos 50%. Esta proposta do Governo, que altera a fiscalidade em matéria de rendimentos prediais, foi aprovada esta terça-feira em votação indiciária no grupo de trabalho constituído no Parlamento para as questões da habitação.

Com os votos contra do PCP e do Bloco, os benefícios fiscais passaram porque a direita, PSD e CDS se absteve, deixando o caminho livre para uma aprovação com os votos favoráveis apenas do PS.

Em contrapartida, o PS apresentou, por seu turno, uma proposta de redução das taxas de IRS a aplicar aos rendimentos das rendas de contratos acima de dois anos. A redução será progressiva e no limite pode chegar aos 10%, para contratos acima de vinte anos. Esta proposta foi igualmente aprovada, com os votos contra da esquerda e era igual à que o PDS havia apresentado.

Assim, os novos contratos de arrendamento de duração igual ou superior a dois anos terão um desconto de dois pontos percentuais na taxa de IRS, actualmente nos 28%. Depois, por cada renovação, haverá novo desconto igual, até que a taxa autónoma de imposto se fixe nos 14%. Além dos novos contratos, serão também abrangidas as renovações de contratos já existentes e as reduções aplicar-se-ão a todos os contratos, independentemente do valor da renda praticada.





O objectivo é incentivar os proprietários a optar por contratos de arrendamento mais longos, pelo que a redução fiscal será tanto maior, quanto mais tempo durarem os contratos. Assim, se tiverem uma duração entre os cinco e os dez anos, serão menos cinco pontos percentuais, para os 23% logo no primeiro ano e nova redução nas renovações também até ao limite de 14%.