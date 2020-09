Parlamento estende proteção às rendas até final do ano

Os inquilinos deverão contar com mais três meses durante os quais os contratos não poderão ser terminados e não haverá despejos. São propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, que vão ser discutidas no Parlamento e que contam com apoio dos socialistas.

