Preços das casas caíram 9% onde foi travado o alojamento local

coordenado pelo economista Paulo Rodrigues e financiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).Em causa está uma decisão de 2018 da Câmara Municipal de Lisboa, então liderada por Fernando Medina, no sentido de suspender os novos registos num conjunto de bairros onde considerou que o "limiar mínimo do uso habitacional" estava em risco. Eram as chamadas zonas de contenção: Bairro Alto, Madragoa, Castelo, Alfama, Mouraria, Colina de Santana e Graça. Mais tarde, também na Baixa, Avenida da Liberdade e Avenida Almirante Reis deixou de ser permitido registar-se novas unidades de alojamento local.

O jornal explica que, num primeiro momento, entre o anúncio da medida e a entrada em vigor, houve uma corrida aos registos, mas que depois a medida surtiu o efeito desejado.