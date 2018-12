PS e PSD de acordo na criação de benefícios fiscais para os senhorios

O Parlamento aprovou esta quinta-feira na generalidade uma proposta do PSD para reduzir a taxa autónoma de IRS para os contratos de arrendamento acima de dois anos de duração. A redução, pretendem os sociais democratas, deverá ser independente do valor da renda e operar de forma progressiva a partir dos dois anos. No final, para contratos de dez anos ou mais a taxa de imposto, actualmente de 28%, situar-se-á nos 14%. O projecto- lei foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e do deputado Paulo Trigo Pereira. PCP, Bloco de Esquerda e Verdes votaram contra e o PS e o PAN abstiveram-se, permitindo assim que o diploma passasse e baixasse à comissão.

O PS tinha já reconhecido que, perante a recusa do PCP em aceitar benefícios fiscais para os senhorios, iria tentar um acordo à direita e negociar um modelo com o PSD. A viabilização do diploma laranja é o sinal de que há acordo à vista, resta saber agora qual será a versão final, sendo certo que há algumas divergências significativas entre os projectos do PSD e os do PS e do Governo.