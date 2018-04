PS propõe regime excepcional para proteger idosos de despejos

Os socialistas apresentaram no Parlamento um projecto de diploma para criar um regime extraordinário para proteger idosos que residam nas casas há mais de 15 anos. Regime vigorará até a lei das rendas ser alterada, na sequência das propostas do Governo que ainda tem de passar pelo Parlamento.

O grupo parlamentar do PS avançou hoje com um projeto-lei que estabelece um regime extraordinário e transitório de protecção de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos ou com grau de deficiência igual ou superior a 60% que sejam arrendatários e residam no mesmo local há mais de 15 anos.

A ideia é que, enquanto não forem aprovadas pelo Parlamento as propostas do Governo, de alteração à lei das rendas, estes inquilinos não possam ser mandados embora das casas onde residem, mesmo que o contrato chegue ao fim. A única excepção será se o proprietário precisar da casa para sua habitação ou dos filhos.

"O diploma prevê que durante o período transitório até à aprovação do novo quadro legislativo "o senhorio só poderá opor-se à renovação, ou proceder à denúncia, do contrato de arredamento, nas situações previstas na alínea a) do artigo 1101.º do Código Civil, ou seja, para dar resposta a necessidade de habitação pelo próprio ou pelos seus descendentes em 1º grau", explica o grupo parlamentar do PS em comunicado.



(notícia em actualização)