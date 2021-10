Quantas rendas antigas ainda restam? Governo não revela

Depois da reforma do IRS, de 2015, os proprietários de imóveis arrendados passaram a ser obrigados a registar os seus contratos no Portal das Finanças, no e-arrendamento, e a emitir mensalmente os recibos de renda também online e através do mesmo mecanismo. Apenas foram permitidas exceções para proprietários mais idosos e, mesmo para esses, só são abrangidos contratos com rendas de valores muito baixos. Estes proprietá

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...