Quanto pesa a redução de impostos no bolso dos senhorios?

Anónimo

Há 5 horas

O combate à precaridade não se faz com mais incentivos a especuladores.

Combate-se sim com regulação, e aí é onde os governos desaparecem.

A solução seria a construção organizada de casas do Estado para arrendamento dirigidas a todas as Bolsas.

Política social é atender ás necessidades de todos.