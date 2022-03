Renda de novos contratos em Portugal aumentou 8,3% no quarto trimestre de 2021

A renda mediana dos 23.394 novos contratos de arrendamento em Portugal cresceu 8,3% em termos homólogos nos três últimos meses do ano, atingindo os 6,25 euros por metro quadrado, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira.





Este aumento é superior ao do trimestre anterior, quando a renda mediana dos novos contratos cresceu 7,6%.





Os novos contratos de arrendamento no trimestre em análise aumentaram 6,2% face ao mesmo trimestre de 2020.Na análise por sub-regiões, onde o INE considera as NUTS III, a renda mediana aumentou em 21 das 25 sub-regiões. Os maiores crescimentos foram registados na Região Autónoma dos Açores, onde as rendas subiram 12,6%, na Beira Baixa (12,5%) e no Alentejo Litoral (10,1%).Já as rendas mais elevadas foram registadas na Área Metropolitana de Lisboa, onde um metro quadrado já atingiu os 9,2 euros; logo seguido pelo Algarve (7,07 euros por metro quadrado), na Área Metropolitana do Porto (6,84 euros/metro quadrado) e pela Região Autónoma da Madeira (6,7 euros/metro quadrado).No último trimestre de 2021, foi registado um aumento homólogo da renda mediana nos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes. Lisboa, Cascais, Oeiras e Porto eram os municípios com os valores de novos contratos de arrendamento mais elevados, entre 11,54 euros em Lisboa e 9,15 euros no Porto.(notícia atualizada às 11:23)